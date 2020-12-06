Paralimpik yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Erzurum'da kamp yapıyor

Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yüzücüler, 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında Erzurum'da yükselti kampına girdi.
Kampta, milli sporcuların oksijen kapasitelerini artırmak amacıyla 21 günlük çalışma programı uygulanacak.
- Kaynak: AA
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