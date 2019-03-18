Paralimpik Yüzücülerden 32 Madalya

Türkiye, Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 32 madalya kazandı.

Türkiye, Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 32 madalya kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyona 6 ülkeden 98 sporcu katıldı.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu da organizasyondan madalyayla dönme başarısı gösterdi.



Paralimpik yüzücüler, Belarus'ta 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 32 madalya elde etti.



Milli sporculardan Beytullah Eroğlu, Nil Şahin, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer, dörder altın madalya kazandı.



Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Koral Berkin Kutlu 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.



Bülent Oturakçı ile Sümeyye Boyacı da birer altın ve üçer gümüş madalyanın sahibi oldu.

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