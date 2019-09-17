Son Dakika Haberleri: Paralimpik yüzücülerden AA'ya ziyaret
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Paralimpik yüzücülerden AA'ya ziyaret

2 saat önce

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Paralimpik yüzücülerden AA'ya ziyaret, System.String[]

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye ile bronz madalya alan Sevilay, yurda döndükten sonra AA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haberleri Editörlüğüne ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da milli sporcuları kabul etti.

Mutanoğlu, milli sporcuların Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, Sümeyye ve Sevilay'a bundan sonraki organizasyonlarda başarılar diledi.

Ziyaret sonunda sporculara kurumsal hediye paketi verildi.

Sümeyye Boyacı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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