Paralimpik yüzücülerden AA'ya ziyaret

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye ile bronz madalya alan Sevilay, yurda döndükten sonra AA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haberleri Editörlüğüne ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da milli sporcuları kabul etti.

Mutanoğlu, milli sporcuların Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, Sümeyye ve Sevilay'a bundan sonraki organizasyonlarda başarılar diledi.

Ziyaret sonunda sporculara kurumsal hediye paketi verildi.