Parallel Mothers Filmi - Son Dakika

Parallel Mothers Filmi

Parallel Mothers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Parallel Mothers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Madres Paralelas, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Kadınlar o zamandan itibaren oldukça paralel bir yaşam sürer. Yönetmen: Pedro Almodóvar Senaryo: Pedro Almodóvar Oyuncular: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Daniela Santiago, Julieta Serrano, Israel Elejalde, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, Arantxa Aranguren, Carmen Flores, José Javier Domínguez, Trinidad Iglesias Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Madres paralelas Yapımcı Firma: Bir Film Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: İspanya Orijinal Dili: İspanyolca Filmin Süresi: 120 dk. Dağıtıcı Firma: Bir Film Vizyon Tarihi: 07.01.2022 Parallel Mothers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

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