Parallel Mothers Filmi - Son Dakika

Madres Paralelas, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Kadınlar o zamandan itibaren oldukça paralel bir yaşam sürer.
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Senaryo: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Daniela Santiago, Julieta Serrano, Israel Elejalde, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, Arantxa Aranguren, Carmen Flores, José Javier Domínguez, Trinidad Iglesias
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Madres paralelas
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İspanya
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 07.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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