Param, POS ödemelerinde kart kabulüne başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Param, POS ödemelerinde kart kabulüne başladı

15.03.2022 08:56
Param, POS ödemelerinde kart kabulüne başladı

Bir banka olmayan ve çevrim içi tahsilat çözümleri sunan Param'ın, POS ödemelerinde kart kabulüne başlaması ile sektörde daha rekabetçi bir yapının oluşması sağlanacak.

Bir banka olmayan ve çevrim içi tahsilat çözümleri sunan Param'ın, POS ödemelerinde kart kabulüne başlaması ile sektörde daha rekabetçi bir yapının oluşması sağlanacak.

Param açıklamasına göre, bir TURK Elektronik Para AŞ markası olan Param, daha önce, 5464 sayılı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu" kapsamında almış olduğu lisans ile bankalar dışında ilk Kart Kabul (Acquirer) Lisansı alan elektronik para ve ödeme kuruluşu olmuştu.

BKM TechPOS platformu, daha önce sistemde bulunan 14 bankaya hizmet verirken, bir finansal teknoloji kuruluşu olan Param markasının da platforma dahil olmasıyla Türkiye finans sektöründe bir ilk daha yaşandı.

Param'ın, POS ödemelerinde kart kabulüne başlaması ile sektörde daha rekabetçi bir yapının oluşması sağlanacak.

Halihazırda Türkiye'nin en çok tercih edilen sanal POS çözümlerinden olan ParamPOS'un, fiziksel POS ürününü piyasaya sunmasıyla birlikte sektöre iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOMATEK Fuarı'nı gezdi, bazı iş makinelerini test etti Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOMATEK Fuarı'nı gezdi, bazı iş makinelerini test etti

Türkiye, Lisans, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Param, POS ödemelerinde kart kabulüne başladı - Son Dakika


Son Dakika
08:49 İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların evlerine yerleştirebilir
08:46 Vatandaşa soruldu: Nasıl bir cumhurbaşkanı istersiniz? Cevaplar net: Adil ve tarafsız!
08:42 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi
08:31 Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı
08:29 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı oyuncu karakolluk oldu!
08:19 Meteoroloji yeni kar dalgası için gün verdi! 15 Mart hava durumu tahminleri!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:06 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:59 Rus komutan Zolotov: İstediğimiz kadar hızlı gitmiyor
01:00 Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 09:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Param, POS ödemelerinde kart kabulüne başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement