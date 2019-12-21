Paramedik adayları "Ambulans Rallisi"nde yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paramedik adayları 'Ambulans Rallisi'nde yarıştı - Son Dakika

Paramedik adayları "Ambulans Rallisi"nde yarıştı

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlk ve Acil Yardım Derneği iş birliği ile üniversitede eğitim gören paramedik öğrencileri için "Ambulans Rallisi" düzenlendi.

Paramedik adayları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlk ve Acil Yardım Derneği iş birliği ile üniversitede eğitim gören paramedik öğrencileri için "Ambulans Rallisi" düzenlendi.


Yüksekokul önünde düzenlenen yarışmada, üniversite öğrencilerinden oluşan 3'er kişilik 8 ekip, en iyi performansı göstermek için kıyasıya mücadele etti.


Yarışmada, günlük hayatta karşılaşılan olaylar canlandırıldı, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi.


Öğrenciler, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan vatandaşlara en kısa sürede müdahale etmek için zamana karşı yarıştı. Öğrenciler temsili uzuv kopması, hamile, bayılma ve bilinç kaybı vakalarına müdahale etti.


Ardından paramedik adayları, taşıma etabında hastayı doğru tekniklerle hastaneye ulaştırmak için yarıştı.


İlk ve Acil Yardım Derneği Başkanı İsa Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, rallinin iki ayrı etaptan oluştuğunu belirterek, öğrencilerin pratik eğitimleri için faydalı olduğunu söyledi.

Etaplarda bir medikal bir de travma etabını uyguladıklarını aktaran Çiçek, şöyle konuştu:


"Kurtarıcılarımız ve yarışma ekiplerimiz burada bize kurtarma faaliyetlerini gösterdiler. Diğer etabımızda ise bir servis aracı kazasını senaryolaştırdık. Etrafa yayılmış çok sayıda yaralıda doğru triyaj uygulamaları teknikleri üzerinde bir etap çalışması yaptık. Parkurda ise doğru taşıma teknikleri konusunda öğrencilerimiz en az hata yaparak yarışmaya çalıştı."


"Bugünün öğrencileri yarının hayat kurtaranları olacak"


İki ay süren çalışmanın ardından böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Çiçek, "Bugünün öğrencileri yarının hayat kurtaranları olacak. Biz bugün ve geçmişte de dernek olarak öğrencilerimizin yanlarında olduk. Biliyoruz ki yarının hayat kurtaranları bugün bu sıralardan geçiyor. Bugün bu sıralarda bu çocuklara ne verebilirsek bir gün sonra da hepimiz o çocuklardan onu biçebileceğiz." diye konuştu.


Öğrencilerden Firdevs Ekiz de parkuru heyecanlı bir şekilde tamamladıklarını aktararak, "İş hayatına başlamadan önce böyle bir çalışma sundukları için derneğimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Heyecanlandık, eğlendik güldük." dedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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