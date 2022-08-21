PARAMEDİK DERNEĞİ BAŞKANI: OLAY YERİNDE POLİS YOKSA PARAMEDİK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ALMALI - Son Dakika
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PARAMEDİK DERNEĞİ BAŞKANI: OLAY YERİNDE POLİS YOKSA PARAMEDİK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ALMALI

21.08.2022 13:33
PARAMEDİK DERNEĞİ BAŞKANI: OLAY YERİNDE POLİS YOKSA PARAMEDİK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ALMALI

PARAMEDİK Derneği İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı, "Gerçekten kötü bir habere şahit olduk. Özellikle trafik kazaları sonrası olay yerinin güvenliği burada ön plana çıkıyor.

PARAMEDİK Derneği İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı, "Gerçekten kötü bir habere şahit olduk. Özellikle trafik kazaları sonrası olay yerinin güvenliği burada ön plana çıkıyor. Eğer emniyet güçleri olay yerine daha gelmemişse ambulans ekibi olay yeri güvenliğini kesinlikle almalı" dedi.

Dün Gaziantep-Nizip otobanında öğle saatlerinde, bir araç uçuruma yuvarlanmış, araca ilk yardım için gelen emniyet ekipleri, sağlık ekipleri ve gazetecilere otobüs çarpmıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti. Paramedik Derneği İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı kaza yerinde yol ve çevresinde alınacak önlemleri anlattı. Tarık Balcı, "Gerçekten kötü bir habere şahit olduk. Özellikle trafik kazaları sonrası olay yerinin güvenliği burada ön plana çıkıyor. Olası bir kaza ile karşı karşıya kalındığında olay yerine gelen ambulans ekiplerinin öncesinde emniyet güçleri gelmişse önce olay yeri güvenliği alınması gerekiyor.  Eğer olay yerinde emniyet güçleri varsa,  paramediklerin ekiplerin yolu kapatması için talimat vermesi gerekiyor. Bazen olay yerine ambulans ekiplerimiz gittiğinde olay yerinde emniyet güçleri olmuyor. İşte o zaman bu olay yeri güvenliği kısmını ambulans ekibimizin yapması lazım. Araçlarımızda bulunan reflektörlerle önlem almamız gerekiyor. Eğer emniyet güçleri olay yerine daha gelmemişse ambulans ekibi olay yeri güvenliğini kesinlikle almalı" dedi.

Balcı, "Ambulans ekiplerimiz olay yerine geldiklerinde 3 kişilik bir ekip. Ambulans şoförü hızlı şekilde uygun yere park etmeli, reflektörü alıp 50 metre ila 200 metre arasındaki uzaklıkta uyarıcıyı koymalı ve akan trafiği yavaşlatmalı. Bütün olaylarda, trafik kazasından tutun da ev kazasına kadar bütün olay ve olgularda olay yeri güvenliği en başta sağlanmalı. Çok uzun zamandan beri karşımıza çıkan olumsuz bir tablo ne yazık ki bu. Her yıl bu tarz kazalara benzer en az 2 olgu derneğimize bildiriliyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü-----------------------Paramedik reflektör koyarken Paramedik ışık tutarken Ambulanstan detaylar Muhabir anonsu (Yalın Onat ERGÖR)Paramedik müdahalesinden ambulans içi detay Reflektörden detay Tarık Balcı ile röportaj

Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Tragger, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARAMEDİK DERNEĞİ BAŞKANI: OLAY YERİNDE POLİS YOKSA PARAMEDİK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ALMALI - Son Dakika

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