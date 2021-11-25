Paramedik mezunu gençten hayat kurtaran müdahale - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bacağından bıçaklanan kişiye paramedik mezunu genç ilk müdahaleyi yaparak hayatta kalmasını sağladı.

Olay, Mithatpaşa ve Gazipaşa arasında bulunan Paşalar Sekisi 2'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavga eden gençlerden İbo Alış (25) sol bacağından bıçaklandı. Yaralı halde yaklaşık 50 metre giden genç birden yere yığıldı. Tesadüfen oradan geçen paramedik mezunu Ahmet Güçlü, yere yıkılan gence ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının baldırından bıçaklandığını ve kan kaybının fazla olduğunu gören Güçlü, kemerini çıkararak Alış'ın bacağını sarıp kan akışını durdurmayı sağladı. Tansiyonu düşen gece moral veren Ahmet Güçlü, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. İbo Alış'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, polisin failleri yakalamak için çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN