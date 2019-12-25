Paramedikler "anında müdahale" etkinliğinde saniyelerle yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paramedikler 'anında müdahale' etkinliğinde saniyelerle yarıştı - Son Dakika

Paramedikler "anında müdahale" etkinliğinde saniyelerle yarıştı

6 saat önce

Bilecik'te, Dünya Paramedikler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, boğazına şeker kaçan ve yüksekten düşen bir kişiye müdahale için saniyelerle yarıştı.

Bilecik'te, Dünya Paramedikler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, boğazına şeker kaçan ve yüksekten düşen bir kişiye müdahale için saniyelerle yarıştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca hazırlanan senaryo gereği bu kişilere ilk müdahalenin nasıl yapıldığı üniversite öğrencilerine gösterildi. Sağlık çalışanları, yaralı ve hastaya en hızlı sürede ilk yardım tedavisi uygulamak için ellerinden geleni yaptı.

Vali Bilal Şentürk, canlandırmanın ardından yaptığı konuşmada, paramediklerin ilk yardım konusunda hayati önem taşıyan bir görevi üstlendiklerini belirterek. "Kritik bir görevleri var. Ne zaman ne şekilde nasıl bir olayla karşılaşacakları belli olmadığı için her zaman donanımlı olmaları gerekiyor. Yanlış bir müdahale o kişinin hayatını etkileyebilir. Temel ilk yardım bilgilerini iyi bilmemiz gerekiyor. İlk yardım eğitimini geniş kitlelere yaymalıyız." dedi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da paramedik görevi üstlenecek kişilerin titiz ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sadece sağlıkla ilgili meslek için değil bütün meslek mensuplarının sahip olması gereken özellik. Bu alanda okuyan öğrencilerimiz, öğrenciliği dört dörtlük yapmanız gerekiyor ki, mesleğe atıldığınızda da işinizi aynı titizlikle ve özenle yerine getirebilesiniz." diye konuştu.

Paramedikler anında müdahale etkinliğinde saniyelerle yarıştı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:36 Kaynak: AA
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