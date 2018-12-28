Son Dakika Haberleri: Paramızla Rezil Olduk !! ( 1110 TL )

Paramızla Rezil Olduk !! ( 1110 TL )

25 dakika önce

Merhaba arkadaşlar bu hafta yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Paranla Rezil Ol konseptimizde 10 TL, 100 TL ve 1000 TL'lik bütçelerle kadın kıyafeti giydik, 10 tane hamburger yedik ve taksiyle kısıtlı bütçeyle yolculuk yapmaya çalıştık.

Merhaba arkadaşlar bu hafta yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Paranla Rezil Ol konseptimizde 10 TL, 100 TL ve 1000 TL'lik bütçelerle kadın kıyafeti giydik, 10 tane hamburger yedik ve taksiyle kısıtlı bütçeyle yolculuk yapmaya çalıştık. Bakalım hangi cezalar kime kesildi. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:29 Kaynak: Youtube

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