Son Dakika Haberleri: ParamKart ve TIRPORT’dan işbirliği

ParamKart ve TIRPORT’dan işbirliği

14 dakika önce

Elektronik para ve ödeme sistemlerinin öncü kuruluşu Turk Para ve lojistik yönetiminin parlayan teknoloji şirketi TIRPORT, 2019'a önemli bir işbirliğini duyurarak girdiler.

ParamKart ve TIRPORT’dan işbirliği, System.String[]
Elektronik para ve ödeme sistemlerinin öncü kuruluşu Turk Para ve lojistik yönetiminin parlayan teknoloji şirketi TIRPORT, 2019'a önemli bir işbirliğini duyurarak girdiler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 

Ekonomi
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