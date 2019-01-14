ParamKart ve TIRPORT’dan işbirliği
14 dakika önce
Elektronik para ve ödeme sistemlerinin öncü kuruluşu Turk Para ve lojistik yönetiminin parlayan teknoloji şirketi TIRPORT, 2019'a önemli bir işbirliğini duyurarak girdiler.
Elektronik para ve ödeme sistemlerinin öncü kuruluşu Turk Para ve lojistik yönetiminin parlayan teknoloji şirketi TIRPORT, 2019'a önemli bir işbirliğini duyurarak girdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51
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