Son Dakika Haberleri: Paramotor Düştü, 1 Kişi Yaralandı (1)

Paramotor Düştü, 1 Kişi Yaralandı (1)

22 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü.

Paramotor Düştü, 1 Kişi Yaralandı (1), System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla Mevkii'nde meydana geldi. 1 kişinin bulunduğu paramotor, karla kaplı yaylaya düştü. Hemen yardıma koşan çevredekiler, hafif yaralı kişiyi kayak tesislerinde bulunan otelin revirine götürdü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kartepe, Güncel
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