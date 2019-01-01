Paramotor Düştü, 1 Kişi Yaralandı (1)
22 dakika önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü.
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü.
Olay saat 15.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla Mevkii'nde meydana geldi. 1 kişinin bulunduğu paramotor, karla kaplı yaylaya düştü. Hemen yardıma koşan çevredekiler, hafif yaralı kişiyi kayak tesislerinde bulunan otelin revirine götürdü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
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