Üye Girişi
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu - Son Dakika

Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu

14.02.2022 15:23
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde paramotor ile uçmaya çalışan kişi kısa süre sonra yere çakıldı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde paramotor ile uçmaya çalışan kişi kısa süre sonra yere çakıldı. O anda sahilde çocukları ile birlikte oturan aile ise son anda paramotorun altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, Manavgat İlçesi Sorgun Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaz sezonunda sık sık paramotoru ile sahilde gösteri yapan Nevzat Bodur isimli paramotor hocası sahile gelerek paramotor ile havalanmak istedi. Paramotor kalkıştan kısa süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden yere çakılırken, sahilde çocuklarıyla birlikte oturmakta olan aile paramotorun altında kalmaktan şans eseri son anda kurtuldu. Nevzat Bodur'un da şans eseri yaralanmadığı kaza anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye yansıdı. Görüntülerde paramotor ile havalanan kişinin kısa süre sonra yere düşme anları ve ailenin ise kaçtığı görüldü. Pes etmeyen Bodur, kısa bir süre sonra yeniden havalanıp gözden kayboldu. - ANTALYA

Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu
Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu

YORUMLAR
500

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile çocukları ile son anda kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement