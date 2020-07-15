Paramotorla 15 Temmuz şehitleri anısına saygı uçuşu yaptı - Son Dakika

Paramotorla 15 Temmuz şehitleri anısına saygı uçuşu yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında paramotorla kentin üzerinde şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında paramotorla kentin üzerinde şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

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Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Turgut Akbaş, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şanlı bayrağımızla birlikte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı uçuş, Çilingir çayırı mevkiinden başladı. Hazırlıklarını yaptıktan sonra havalanan Akbaş, bir süre sonra ay yıldızlı bayrağımız ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün pankartını açtı. Bir süre bölgede uçan Akbaş, rüzgar uçuşunu zorlasa da şehir merkezine giderek yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünde şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. Akbaş'ın uçuşunu fark eden vatandaşlar, alkışlarla kendisine destek verdi.

Saygı uçuşunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan Akbaş, yaptığı değerlendirmede, "15 Temmuz şehitlerimizi, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Şehit ailelerimize tekrar sabırlar diliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu olayı Türk milleti unutamaz. Allah, bu tür acı olayları bize ve Türk milletine yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerimizin acısı içimizde ama Türk milletinin de destan yazdığı bir gündür. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Paramotor, pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.

(İHA)

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paramotorla 15 Temmuz şehitleri anısına saygı uçuşu yaptı - Son Dakika
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