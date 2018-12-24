Parana Veda Et - Son Kalan Senin!

Bu videoda şansa göre sevindiren veya üzen bir oyun oynuyoruz.

Bu videoda şansa göre sevindiren veya üzen bir oyun oynuyoruz. Ortada dört kutu var. Üçünü başkasına veriyorsun. Son kalan senin oluyor.

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