Parana Veda Et - Son Kalan Senin!
58 dakika önce
Bu videoda şansa göre sevindiren veya üzen bir oyun oynuyoruz.
Bu videoda şansa göre sevindiren veya üzen bir oyun oynuyoruz. Ortada dört kutu var. Üçünü başkasına veriyorsun. Son kalan senin oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:38 Kaynak: Youtube
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