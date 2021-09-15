Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı - Son Dakika

- Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı

KARABÜK - Karabük'te bir düğünde oynayan iki köçek paranın çekiciliği karşısında, virüsü unutup, yere atılan paraları ağzıyla alması şaşırttı.

Artan vaka artışlarına rağmen, paranın çekiciliği karşısında köçekler kendi sağlıklarını hiçe sayıp vatandaşların eğlence uğruna yere attığı paraları ağzıyla toplamaları pes dedirtti.

Karabük'te bir düğünde davul zurna ekibiyle birlikte köçeklik yapan iki kişinin düğünde yaptığı hareket pes dedirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısının artış gösterdiği kentte gelin alma sırasındaki eğlencede köçekler vatandaşların eğlence uğruna yere attıkları paraları korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Vatandaşların ise maske takmamaları ise dikkat çekti.