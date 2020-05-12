Paranın geçmediği banka yüzleri güldürüyor - Son Dakika
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Paranın geçmediği banka yüzleri güldürüyor

6 saat önce

Paranın geçmediği banka yüzleri güldürüyor "Alan el ile veren el arasında" köprü olan Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerine her zaman olduğu Ramazan ayında da yarım eli uzatmaya devam ediyor Gıda bankası bünyesinde bulunan marketten...

Paranın geçmediği banka yüzleri güldürüyor

"Alan el ile veren el arasında" köprü olan Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor

Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerine her zaman olduğu Ramazan ayında da yarım eli uzatmaya devam ediyor

Gıda bankası bünyesinde bulunan marketten ihtiyaç sahibi vatandaşlar bir müşteri gibi fakat para ödemeden alışveriş yapıyor

ÇORUM - Çorum Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında örnek uygulamaları arasında yer alan Gıda Bankasında, ihtiyaç sahipleri her türlü gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılıyor.

"Alan el ile veren el arasında köprü olmak" felsefesi ile hareket Çorum Belediyesi Sosyal İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerine her zaman olduğu Ramazan ayında da yarım eli uzatmaya devam ediyor. Gıda Bankası bünyesinde bulunan marketten ihtiyaç sahibi vatandaşlar bir müşteri gibi fakat para ödemeden alışveriş yapıyor. Geleneksel yardım biçiminden faklı olarak, insanlar ihtiyaçlarını önceliklerine göre seçip beğenerek bakıp deneyerek kısaca parasız alışveriş yaparak karşılıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gıda Bankasına özel önem veriyor. Zaman zaman Gıda Bankasını ziyaret eden Başkan Aşgın, burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan yardım kolilerini de kendisi hazırlıyor.

"Korona virüs sürecinde daha da önemli bir hal aldı"

Gıda Bankasının sosyal belediyecilik alanında yıllardır çok güzel hizmetler verilen bir birim olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Özellikle korona virüs salgınında daha da önemli bir hal aldı. Çünkü geçmişte 8 bin aileye 24 bin civarındaki kişiye hizmet eden bu birimimiz virüs salgınının başladığı 11 Mart'tan tarihinden itibaren, yoğun bir talep artışıyla 10 bin civarında aileye 30 bin civarında kişiye ulaşmış durumda. Hedefimiz şehrimizde kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın. İyiliği artırarak, güzelliği artırarak ve Ramazan ayının bereketiyle beraber herkese her bireye ulaşalım istiyoruz" dedi.

"Market müşterisi gibi alışveriş"

Gıda Bankasına gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar bir market müşterisi gibi alışverişlerini yapıyorlar.

Gıda Bankasına gelen vatandaşların belediye tarafından verilen kartlarla istediği şekilde alış verişini yaptığını dile getiren Başkan Aşgın, insanların sanki bir marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çekti. Başkan Aşgın, Gıda Bankasında bir ailenin ihtiyacı gıdadan temizlik maddelerine kadar her türlü şeyin olduğunu açıkladı. Korona virüs sürecinde çok güzel anlar yaşadıklarını anlatan Başkan Aşgın, "Bu süreçte bir kez daha ne kadar güzel bir millet olduğumuzu anladık. Bu dönemde bazı köylerimiz yağmur duasına çıkamadılar ama duasız mı kalsın, adaksız mı kalsın kurbansız mı kalsın elbette kalmasın düşüncesiyle Üyük ve Deliler köyümüz yağmur duası için adadıkları kurbanlıkları Gıda Bankasına getirdiler ve ihtiyaç sahiplerinin et ihtiyaçlarını büyük oranda bu şekilde karşılamış oldular. Bu dönemde bizi duygulandıran başka bir konu da şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz. Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, her yıl şehitlerimizin, kahramanlarımızın şehadet yıl dönümünde her bir şehidimiz için mevlit okutuyordu. Şehit ailelerimiz bu mevlitlere yapacakları harcamaları Gıda Bankamıza bağışlama kararı aldı. Mevlitlere yapılan harcamalar yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Tüm şehit aileleri ve gazilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2 bin esnafa alış veriş çeki verildi"

Korona virüs tedbirleri kapsamında esnafların iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Esnaf kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diye düşünürken esnaf kardeşlerimiz buraya gelmesinler biz onların ayağına gidelim dedik. Belediye olarak 2 bin tane 250 liralık alışveriş fişi bastırdık. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizden de listelerini alarak evlerine giderek çekleri esnaf kardeşlerimize ulaştırdık. Ulaştırmaya devam ediyorum, Esnaflarımız mağdur olmadan belirlediğimiz firmalardan alışverişlerini yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Gıda Bankamızdan faydalanıp kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız varsa onlar için de sosyal vefa grupları kurduk. Bu vatandaşlarımız bize ne istediklerini bildiriyor, biz de onları ayaklarına kadar götürüyoruz. Şu an itibariyle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza buralara gelmelerine gerek kalmadan bizzat evlerine götürüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Hayırseverlerden 500 bin liralık ayni yardım"

Ramazan ayının mağfiret, bereket ve özellikle yardımlaşma ayı olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, şunları kaydetti;

"Ayni yardım noktasında bir davette bulunduk. Son zamanda artan bu talebi karşılama noktasında hayırseverlerimizin katkısı olabilir mi diye bir davette bulunmuştuk. Bu davetimiz çok güzel bir karşılık buldu. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Bu anlamda da herkesin yapamayacağı güzel ayni yardımlar bize ulaşmaya başladı. Birçok sivil toplum kuruluşumuz, esnafımız, sanayicimiz, iş adamlarımız buraya şu ana kadar Gıda Bankamıza 500 bin TL ayni yardım yaptı. Hayırsever kardeşlerimize ayni yardım anlamında gıda bankasına yardıma davet ediyorum. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünün yaptığı güzel bir çalışma vardı. Yaklaşık 700 civarında engelli, bakıma muhtaç ve yaşlılarımıza evde bakım hizmeti veriyordu. Pandemi sürecinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında buna ara vermek durumunda kaldık. Dünden ibaren itibaren tek kalan, bakıma muhtaç olan bütün vatandaşlarımızın evlerine giderek kişisel bakımlarını, temizliklerini yapacağız. Evde bakımını yaptığımız 700 ailenin tamamının hijyen paketlerini hazırladık. Tek tek ziyaret ederek bu setleri ulaştırdık. Belediye olarak aşkla çalışıyoruz.

Paranın geçmediği banka yüzleri güldürüyor

Çorum, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:29 Kaynak: İHA


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