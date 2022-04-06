Paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdan kullanmışlar - Son Dakika
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Paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdan kullanmışlar

06.04.2022 09:57
Paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdan kullanmışlar

Mersin'de yasadışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasadışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarlarla call center kurarak vatandaşlarla iletişime geçtikleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin izini kaybettirmek amacıyla kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların işyeri ve ofis olarak kullanılan apartman dairesinde, internet üzerinden yurt dışından bağlantılı olduğu şahıslarla birlikte yasa dışı bahis oynattıklarını tespit etti. Elde edilen bilgiler üzerine belirlenen adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, çete lideri olduğu iddia edilen İ.K. ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, çok sayıda banka kartları ve kripto para transferinde kullanılan bir adet soğuk cüzdan ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarlarla call center kurarak vatandaşlarla iletişime geçip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları, buradan gelen gelirin izini kaybettirmek amacıyla kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 6 kişi, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Dolandırıcılık, Kripto, Mersin, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paranın izini kaybettirmek için soğuk cüzdan kullanmışlar - Son Dakika


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