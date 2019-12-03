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Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği

6 saat önce

Ekonomi Zirvesi'ne katılmak amacıyla İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yatırım uzmanı Mark Mobius ve Gaziantepli iş adamı Bekir Akıncı, uluslararası platformlarda birlikte hareket etme kararı aldı.

Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği, System.String[]

Ekonomi Zirvesi'ne katılmak amacıyla İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yatırım uzmanı Mark Mobius ve Gaziantepli iş adamı Bekir Akıncı, uluslararası platformlarda birlikte hareket etme kararı aldı.


Uluslararası İşbirliği Platformu İcra Kurulu Üyesi Bekir Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne katılan ve uluslararası piyasalarda yatırım uzmanı olarak bilinen Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius ile karşılıklı işbirliği imkanları konusunda görüştü. Gaziantepli iş adamı Bekir Akıncı, son derece verimli geçen görüşmeler sonunda ünlü yatırımcı Mark Mobius ile ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliği yapma noktasında fikir birliğine vardıklarını bildirdi.


Akıncı, İstanbul'da gerçekleşen görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mark Mobius ile yaptığımız görüşme sonucunda, özellikle enerji, maden ve teknoloji alanında Türkiye'de ve uluslararası platformlarda yatırımları beraber yönetme konusunda ilk adımları attık. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 360 milyon Dolarlık bir ciro hedefi konulmuştur. Türkiye için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.


Türkiye'yi bir fırsatlar ülkesi olarak gören ve uluslararası piyasalarda para sihirbazı olarak da bilinen Mark Mobius, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olduğunu belirterek, özellikle teknoloji şirketleri ile ilgilendiklerini ifade etti. Mobius, bir kaç şirketle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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