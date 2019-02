Paranın Satın Alabileceği En İyi 20 Akıllı Telefon (1 Numara Herkesi Şaşırtacak)

Bir teknoloji mağazasına girdiniz ve yeni bir akıllı telefon almak istiyorsunuz. Fakat en iyi seçeneği bulmak için fiyat, özellik, deneyim gibi pek çok unsuru göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Business Insider, Şubat 2019 itibarıyla satın alınabilecek en iyi 20 akıllı telefonu listeledi. Galaxy S10 modelleri bugün itibarıyla tanıtılacakları için listede bulunmuyorlar.20- BlackBerry Key2Listenin belkide en eşsiz modeli olan BlackBerry Key2, fiziksel bir QWERTY klavyeye sahip. Bu durum, klavyeye yer açmak için ekrandan bir miktar feragat etmeniz anlamına geliyor. Yine de cihazın fazlasıyla güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın yaklaşık fiyatı 3.214 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.19- Motorola Moto Z3Şaşırtıcı gelebilir fakat Motorola Moto Z3, gerek Moto Mod'lar ile geliştirilebilir olması, gerek yüksek performansı ile paranın satın alabileceği en iyi telefonlar arasında yer alıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 2.546. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.18- Moto G6Eğer gerçek bir fiyat/performans telefonu arıyorsanız Moto G6 kesinlikle iyi bir tercih olacaktır. Cihazın belki de tek olumsuz özelliği eski moda bir tasarıma sahip olması. Cihazın yaklaşık fiyatı 954. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.17- iPhone 7 PlusEğer iOS ekosistemine dalmak fakat fahiş fiyatlar ödemek istemiyorsanız iPhone 7 Plus, güçlü işlemcisi, nispeten büyük ekranı ve iyi denebilecek kamerası ile fiyatının karşılığını veriyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 3600 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.16- Samsung Galaxy S8 ve S8 PlusGalaxy S8 ailesinin tanıtılmasının üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen cihaz hem tasarımı hem de kamera performansı ile günümüz amiral gemilerinin gerisinde kalmıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 3200-3500 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.15- HTC U12+HTC'nin son birkaç yıldır akıllı telefon pazarının sönük oyuncularından biri olduğu bir gerçek. Fakat HTC U12+, şirketin başarılı akıllı telefonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 4.244 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.14- Razer Phone 2Razer Phone 2 her ne kadar bir oyuncu telefonu olsa da performansı ile de amiral gemilerinin gerisinde kalmıyor. Cihazın en büyük dezavantajlarından biri tasarımının eski moda olması. Cihazın yaklaşık fiyatı 3.448 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.13- LG G7LG G7'nin beklentilerin altında kalan bir akıllı telefon olduğunu inkar etmiyoruz. Fakat cihaz, fiyatı ile karşılaştırıldığında fena sayılmayacak bir performans sunuyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 3.300 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.12- iPhone 8Apple'ın iPhone 6 kasasını kullandığı son akıllı telefon olan iPhone 8, küçük ekranlı fakat performanslı bir akıllı telefon isteyenlerin düşünmeden alabileceği bir model. Cihazın yaklaşık fiyatı 4.800 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.11- Huawei Mate 20 Pro7nm Kirin 980 işlemciden güç alan Mate 20 Pro'yu listenin gerilerine sürükleyen şey özgün bir tasarıma sahip olmaması ve fiyatının fazlasıyla yüksek olması. Cihazın yaklaşık fiyatı 6.700 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.10- Samsung Galaxy S9Galaxy S9, neredeyse hiçbir geliştirme içermeyen tasarımı nedeniyle fazlasıyla eleştirilmiş olsa da Samsung'un halihazırda satışa sunmuş olduğu en güçlü amiral gemilerinden biri. Cihazın yaklaşık fiyatı 3.900 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.9- iPhone 8 PlusiPhone 8 Plus, gerek çift arka kamerası gerekse uzun batarya ömrü sayesinde iPhone 8'den çok daha iyi bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 6.000 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.8- Samsung Galaxy S9 PlusGalaxy S9 Plus da tıpkı iPhone 8 Plus gibi daha uzun pil ömrü, çift arka kamera ve daha büyük ekranı sayesinde listenin üst sıralarında yer alıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 4.250 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.7- iPhone XApple'ın geleceğin telefonu olarak lanse ettiği iPhone X, gerek Face ID teknolojisi, gerek tam ekran deneyimi, gerekse şık tasarımı ile en iyi akıllı telefon tercihlerinden biri. Cihazın yaklaşık fiyatı 9.100 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.6- LG V40Şaşırtıcı gelebilir fakat LG V40, gerek yüksek ekran/gövde oranı, gerek güçlü işlemcisi gerekse kamera performansı ile en iyi akıllı telefon tercihlerinde üst sıralarda yer alıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 5.041 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.5- iPhone XS and iPhone XS MaxApple'ın en yeni saray mücevherleri iPhone XS and iPhone XS Max, en iyi akıllı telefon tercihlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat etiketi, cihazların zirveyi zorlayamamasındaki en önemli nedenlerden biri. Cihazın yaklaşık fiyatı 8.900-9.500 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.4- Samsung Galaxy Note 9Galaxy Note 9 gerek gelişmiş S-Pen'i, gerek şık tasarımı, gerekse güçlü donanımı sayesinde en iyi akıllı telefon tercihlerinden biri olmayı başarıyor. iPhone XS'in üzerinde yer almasının nedeni ise çok daha uygun fiyatlı olması. Cihazın yaklaşık fiyatı 5.100 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.3- Google Pixel 3 and Pixel 3 XLÜlkemizde satışı olmasa da Pixel 3 ikilisi, sundukları donanım ve saf Android deneyimi ile listenin üst sıralarında olmayı kesinlikle hak ediyorlar. Cihazın yaklaşık fiyatı 4.200-4.800 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.2- iPhone XRSatış rakamlarının da gösterdiği gibi iPhone XR, Apple'ın 2018 model akıllı telefonları arasında en iyi fiyat/performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 7.000 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.1- OnePlus 6TOnePlus 6T, amiral gemisi segmentinin fiyat/performans telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Rakiplerinin neredeyse tüm özelliklerine sahip olan cihaz, bunu çok daha uygun bir fiyat etiketi ile sunuyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 3.800 TL. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.BONUS: Xiaomi mi 9Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi mi 9 bugün itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Biz, böylesine güçlü özelliklere ve böylesine uygun fiyat etiketine sahip olan mi 9'u listenin kaçıncı basamağına oturtabileceğimize karar veremedik. Sizce Xiaomi mi 9, bu listenin kaçıncı sırasında bulunmayı hak ediyor? Eğer hala incelemediyseniz Xiaomi mi 9 ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.