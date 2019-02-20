Paranız Cebinizde Kalsın | Pahalı Ürünlerin Uygun Fiyatlı Muadilleri
2 saat önce
Alışveriş yapmadan önce videoya bir göz atın derim.Fiyat performans olarak hangi ürün, hangi ürünün muadili, deneyimlediğim kadarıyla sizlerle paylaştım.Devir ekonomi devri. : )
Alışveriş yapmadan önce videoya bir göz atın derim.
Fiyat performans olarak hangi ürün, hangi ürünün muadili, deneyimlediğim kadarıyla sizlerle paylaştım.
Devir ekonomi devri. : )
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:23 Kaynak: Youtube
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