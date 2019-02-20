Son Dakika Haberleri: Paranız Cebinizde Kalsın | Pahalı Ürünlerin Uygun Fiyatlı Muadilleri

Paranız Cebinizde Kalsın | Pahalı Ürünlerin Uygun Fiyatlı Muadilleri

2 saat önce

Alışveriş yapmadan önce videoya bir göz atın derim.Fiyat performans olarak hangi ürün, hangi ürünün muadili, deneyimlediğim kadarıyla sizlerle paylaştım.Devir ekonomi devri. : )

Alışveriş yapmadan önce videoya bir göz atın derim.

Fiyat performans olarak hangi ürün, hangi ürünün muadili, deneyimlediğim kadarıyla sizlerle paylaştım.

Devir ekonomi devri. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:23 Kaynak: Youtube

Ekonomi, Genel
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