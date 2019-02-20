Paranız Cebinizde Kalsın | Pahalı Ürünlerin Uygun Fiyatlı Muadilleri

Alışveriş yapmadan önce videoya bir göz atın derim.Fiyat performans olarak hangi ürün, hangi ürünün muadili, deneyimlediğim kadarıyla sizlerle paylaştım.Devir ekonomi devri. : )

Alışveriş yapmadan önce videoya bir göz atın derim.



Fiyat performans olarak hangi ürün, hangi ürünün muadili, deneyimlediğim kadarıyla sizlerle paylaştım.



Devir ekonomi devri. : )

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