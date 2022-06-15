Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi

Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o yerlerden biri de Sakarya'da olduğu iddia edilen Azem Köyü.

117 HANE BOŞALTILDI

Medyabar'ın haberine göre 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cinî varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada 'savunucu' anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir.

ZAMAN ZAMAN GÜNDEM OLUYOR

Sakarya'nın hangi ilçesinde yaşandığı bile belli olmayan bu hikaye zaman zaman sosyal medya ve ekşi sözlükte gündeme geliyor.

TEK BAŞINA KİMSE GİREMEDİ

Köyle ilgili bir diğer dikkat çeken bilgi ise şu ana kadar kimsenin tek başına girmeye cesaret edememiş olması. Ayrıca köyün yerini bilenler de kimsenin gitmemesi için saklıyor.