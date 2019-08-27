Son Dakika Haberleri: Paranoyak ile dönüyor
Son Dakika Magazin Haber

Paranoyak ile dönüyor

15 dakika önce

Aynı zamanda beyin cerrahı olan Arısoy, 'Paranoyak' isimli çalışmasını, "Paranoyak, karşılığı olmayan imkansız bir aşkın etkisiyle ruh hali bozulmuş, paranoyak duygulara dalmış ama yine de sevdiğine güzel temennilerle seslenen bir aşığın ifadesi. Aslında gerçek bir aşkın ifadesi...

Paranoyak ile dönüyor, System.String[]

Aynı zamanda beyin cerrahı olan Arısoy, 'Paranoyak' isimli çalışmasını, "Paranoyak, karşılığı olmayan imkansız bir aşkın etkisiyle ruh hali bozulmuş, paranoyak duygulara dalmış ama yine de sevdiğine güzel temennilerle seslenen bir aşığın ifadesi. Aslında gerçek bir aşkın ifadesi..." olarak tanımlıyor. Fono Müzik etiketiyle çıkan şarkının sözleri Cengiz Atabay'a, müziği ise Berhan Arısoy'a ait.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi
Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paranoyak ile dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]