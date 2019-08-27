Paranoyak ile dönüyor
15 dakika önce
Aynı zamanda beyin cerrahı olan Arısoy, 'Paranoyak' isimli çalışmasını, "Paranoyak, karşılığı olmayan imkansız bir aşkın etkisiyle ruh hali bozulmuş, paranoyak duygulara dalmış ama yine de sevdiğine güzel temennilerle seslenen bir aşığın ifadesi. Aslında gerçek bir aşkın ifadesi...
Aynı zamanda beyin cerrahı olan Arısoy, 'Paranoyak' isimli çalışmasını, "Paranoyak, karşılığı olmayan imkansız bir aşkın etkisiyle ruh hali bozulmuş, paranoyak duygulara dalmış ama yine de sevdiğine güzel temennilerle seslenen bir aşığın ifadesi. Aslında gerçek bir aşkın ifadesi..." olarak tanımlıyor. Fono Müzik etiketiyle çıkan şarkının sözleri Cengiz Atabay'a, müziği ise Berhan Arısoy'a ait.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:54
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