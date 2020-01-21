Parantez ve Victam İDMA için ortak oldu

Parantez Uluslararası Fuar Yapım ve Hollanda merkezli Victam International, İDMA Fuarı için güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşmayla 500 milyar dolarlık karma yem ve 165 milyar dolarlık tahıl pazarının teknolojileri artık aynı fuarda sergilenecek.