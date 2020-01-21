Parantez ve Victam İDMA için ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Parantez ve Victam İDMA için ortak oldu - Son Dakika Ekonomi

Parantez ve Victam İDMA için ortak oldu

45 dakika önce

Parantez Uluslararası Fuar Yapım ve Hollanda merkezli Victam International, İDMA Fuarı için güçlerini birleştirdi.

Parantez ve Victam İDMA için ortak oldu, System.String[]

Parantez Uluslararası Fuar Yapım ve Hollanda merkezli Victam International, İDMA Fuarı için güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşmayla 500 milyar dolarlık karma yem ve 165 milyar dolarlık tahıl pazarının teknolojileri artık aynı fuarda sergilenecek.

Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:16 
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