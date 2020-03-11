Paraolimpik Taekwondo Türkiye ikincileri Melikgazi'den

Ankara'da Yapılan Paraolimpik Milli Takımlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası seçmesinde Kayseri Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları 2 madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldular.



Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 09-10 Mart tarihlerinde düzenlediği şampiyonada Türkiye ikincisi olan Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcularını kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "K43 kategorisinde Osman Yalt ve K44 kategorisinde Enes Öztürk Türkiye ikincisi olarak başarılı maçlar çıkardılar. Sporla tanışan engelli birey, rehabilite olurken aynı zamanda sosyal hayatın içine dahil oluyor. Üst düzey sporcu olma potansiyelini ortaya koyan sporcularımız da elbette sonradan milli takımlarımızda görev alarak bizleri temsil etme hakkını da kazanıyorlar. Müsabakanın sonuçlarının ardından önümüzdeki Nisan ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için milli takım kampına davet edilen sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu sonuç ile büyük bir başarıya imza attılar, şehrimizi ve ilçemizi gururlandırdılar." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ