Son Dakika Haberleri: Parası İçin Milyoner Bir Adamla Evlendi Ancak Adam Ölmeden Önce Öyle Bir Şey Yapmıştı Ki...

Parası İçin Milyoner Bir Adamla Evlendi Ancak Adam Ölmeden Önce Öyle Bir Şey Yapmıştı Ki...

1 saat önce

Görüntülerdeki adamın gerçekte bir milyoner olduğunu söylesek eminiz birçoğunuz buna inanmaz. Ancak 68 yaşındaki Marcel Amphoux, Fransız Alpleri'nde yaşamasına rağmen aslında çok zengin bir adam.

Görüntülerdeki adamın gerçekte bir milyoner olduğunu söylesek eminiz birçoğunuz buna inanmaz. Ancak 68 yaşındaki Marcel Amphoux, Fransız Alpleri'nde yaşamasına rağmen aslında çok zengin bir adam. Küçük bir kulübede ne elektrik ne de su kullanmayarak sade bir hayat yaşayan Marcel'in basit yaşamının ardında büyük bir servet yatıyor. Bu büyük servetten haberdar olan genç bir kadın, Sandrine Devillard bu yaşlı adamla evlenmiş. Peki bu evlilik bir servet avcılığı mıydı yoksa gerçek bir aşk mıydı? Gelin o ibret dolu hikayeye daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: Youtube

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