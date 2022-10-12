Kocaeli'de yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi

12.10.2022 12:40

İstanbul'dan korsan taksiyle gelip, Kocaeli'deki evinde yaşayan 85 yaşındaki yaşlı adamı öldüren ve tutuklanan sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 5 sanıktan 1'inin tutukluluk halinin devamına, geri kalan 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Şaban Topal, evinde tek başında yaşayan 85 yaşındaki babası Halil İbrahim Topal'ın yanına gitti. Evin kapısını açınca babasını elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören Şaban Topal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, ayağından silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Parası için öldürülmüştü, sanıklar tahliye edildi

YAŞLI ADAMIN PARASINI ÇALMAK İÇİN İSTANBULDAN GELMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin Nurettin S. (57), Özgür M. (35), İsa A. (35), Burak Y. (28), Ahmet M.T. (60), Mehmet B. (53) ve Nuh A. olduğu tespit edildi. Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari Nuh A. ise yakalanamadı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, yaşlı adamın 2 milyon TL'sinin olduğunu ve bunu çalmak için İstanbul'dan korsan taksiyle Kocaeli'ye gelerek eve girdiklerini söyledi. İfadelerinin ardından sanıklar cezaevine gönderildi.

"BU OLAYI NUH'A AHMET YAPTIRDI"

Sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam etti. Duruşma salonunda öldürülen Halil İbrahim Topal'ın kızı, ilk celse tahliye edilen tutuksuz sanık Ahmet M.T., tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunma yapan Özgür M., "Yaşanan olay sebebiyle üzgün ve pişmanım. Cezaevinde kaldığım sürede babamı kaybettim. Karşı tarafın duygularını anlıyorum ve onlardan özür diliyorum. Ben olay tarihinden 15 gün öncesine kadar Nuh'un evinde kaldım. Bu olayı Nuh'a Ahmet yaptırdı. Benim telefonumda Nuh'un Ahmet'le yaptıkları konuşma ve ses kayıtları vardır. Bunlar araştırılınca zaten benim sesim olmadığı ortaya çıkacaktır" dedi.

2 milyon TL için yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar tahliye edildi

"OLAYI ORTAYA ÇIKARAN BENİM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Korsan taksicilik yapan sanık Mehmet B., "Bu olayı ortaya çıkaran benim. Ortalığı ayağa kaldıran da benim ancak 18 aydır cezaevinde yatıyorum. Zaten sizin tarafınızdayım. Kızımın düğününe gidemedim. Oğlum bu süre zarfında okulu bıraktı. suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyleyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Özgür M.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
500
Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti Hayalleri gerçek olan minik futbolcu teşekkürünü çizdiği resimle anlattı Hayalleri gerçek olan minik futbolcu teşekkürünü çizdiği resimle anlattı
Kaynak: İHA

İbrahim Topal, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
13:53 Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza! Motosikletli gençler yola dökülen yağ nedeniyle denize uçtu
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:26 Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:12:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de yaşlı adamın ellerini bantlayarak öldüren sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement