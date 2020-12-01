Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi - Son Dakika

Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi

01.12.2020 12:37
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi, System.String[]

Isparta'da bindiği halk otobüsünde üzerinde para olmamasına rağmen gideceği yere kadar götürülen Nebi Selçuk, daha sonra otobüs ücretini "Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum.

Isparta'da bindiği halk otobüsünde üzerinde para olmamasına rağmen gideceği yere kadar götürülen Nebi Selçuk, daha sonra otobüs ücretini "Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah'ım hayırlı işler dilerim" ifadelerinin yer aldığı bir de notun da bulunduğu posta yoluyla gönderdi. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, "Bu mektup bizi çok duygulandırdı. Belki ekonomik bir değeri yok ama sembolik olarak topluma örnek olması gereken bir harekette bulundu" dedi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde ikamet eden Nebi Selçuk, birkaç ay önce kent merkezine geldiği sırada halk otobüsünü kullanmak istedi. Ancak üzerinde parası bulunmayan Selçuk, durumu halk otobüsü şoförüne anlattı. Şoför, Selçuk'u ücretsiz olarak gideceği yere kadar götürdü. Bu olayın ardından ilginç bir durum yaşandı. Selçuk, bindiği otobüsün ücreti olarak 5 TL'yi bir zarfa koyarak, posta yoluyla Isparta Belediyesi'ne gönderdi. Zarfı açınca şaşıran belediye yetkilileri, zarfı Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne iletti. Bu davranış kooperatif yetkilileri ve otobüs şoförlerini duygulandırdı.

ZARFIN İÇİNDEN NOT ÇIKTI

Selçuk, zarfın içerisine "Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah'ım hayırlı işler dilerim" ifadelerinin yer aldığı bir de not yazdı.

"BU MEKTUP BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çizdiği gönül belediyeciliği çizgisinde hareket ederek, şoförlerden her zaman müşteri odaklı hizmet etmelerini istediklerini söyledi. Parası olan, olmayan hiçbir yolcunun yolda kalmayacağını ifade eden Daşdöner, "Onları araçlarımıza almamazlık yapmayacağız. Bu konuda şoförlerimiz çok güzel davranıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir mektup aldık. Bu mektup bizi çok duygulandırdı. Köyden gelen bir yolcumuzun üzerinde parası kalmamış, şoförümüz bulunduğu noktadan gideceği noktaya kadar ücretsiz olarak ulaşımını sağlamış. Aradan geçen zamanda yolcumuz ilk fırsatta bize ulaşım ücretini mektup yoluyla göndermiş. Ülkemizde böyle güzel insanların olması, yaşaması bizleri gerçekten sevindirdi ve umutlandırdı. Bu yolcumuza teşekkür ediyorum. Belki ekonomik bir değeri yok ama sembolik olarak topluma örnek olması gereken bir harekette bulundu. Kendisine afiyetler diliyorum" diye konuştu.

"BÖYLE İNSANLARIN OLDUĞUNU GÖRMEK BİZİ UMUTLANDIRIYOR"

Bu tür davranışlarla çok karşılaşmadıklarına değinen Daşdöner, "Böyle insanların olduğunu görmek bizi umutlandırıyor. Bu tür olaylar şoförlerimizin mesleğini de şevkle yapmasını sağlıyor" dedi.

"ZARF GELİNCE BİZ DE ŞOFÖRLER OLARAK ÇOK MEMNUN OLDUK"

5 yıllık halk otobüsü şoförü Ali Gencer de kooperatif yönetiminin kendilerini her konuda bilgilendirdiğini ifade ederek, "Parası olmayan yolcular geldiğinde geri göndermememiz gerektiğini söylüyorlar. Bu zarf gelince biz de şoförler olarak çok memnun olduk" dedi.

(İHA)

Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi

Halk Otobüsü, Isparta, Otobüs, Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış         
12:23
Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı         
12:05
Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk         
11:44
Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti         
11:34
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:21
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü         
10:49
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:41:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei