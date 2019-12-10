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Parası olmayana çay ücretsiz

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kıraathane işletmecisi Mehmet Pehlivan'ın işyerine astığı "Bu mekanda çay parası olmayıp çay içmek isteyen herkese sınırsız çay ücretsizdir" yazılı tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kıraathane işletmecisi Mehmet Pehlivan'ın işyerine astığı "Bu mekanda çay parası olmayıp çay içmek isteyen herkese sınırsız çay ücretsizdir" yazılı tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar.


Bozüyük Yeni Mahalle'de bulunan Çay Keyfi adlı kıraathane sahibi Mehmet Pehlivan, cebinde parası olmasa da herkese işletmenin açık olduğunu ve gelen müşterilerden sadece paralarını kazanmak değil hayır dualarını almanın da çok önemli olduğunu söyledi.


Kıraathaneye gelen müşteriler ise şöyle konuştu; "İlk bu tabelayı gördüğümüzde çok şaşırdık ve helal olsun dedik. Çünkü bu devirde kolay kolay Mehmet amca gibi duyarlı esnaflarımız az kaldı. Kendilerini bu konuda tebrik ediyoruz. Gerçekten kendisi çok iyi bir insan. İşini de çok temiz yapıyor. Herkesin yeni mahallemizde açılan Çay Keyfi adlı kıraathaneye gelmelerini Mehmet amcamızın demlediği o güzel çayının tadını çıkarmalarını tavsiye ediyoruz." dediler. - BİLECİK

Mehmet Pehlivan, Bilecik, Bozüyük, Çay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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