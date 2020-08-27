Parası ve altınları çalınan aile yardım bekliyor...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Parası ve altınları çalınan aile yardım bekliyor...Hırsızlık anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Tuncer ailesi, borçlarını kapatma için aldıkları borç para, evlerinden 2 kadın hırsız tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, geçtiğimiz 31 Temmuz, Kurban Bayramının 1. günü yaşandı. Bayramın birinci günü evde hiç kimsenin olmadığını fırsat bilen 2 kadın hırsız, Eyyübiye ilçesindeki İbrahim Tuncer'e ait eve girdi. Kadın hırsızlar, iddiaya göre İbrahim Tuncer'in arkadaşlarından borcunu kapatmak için borç aldığı 25 bin lira değerindeki bir miktar altın ve 18 bin lira parayı çalarak izlerini kaybettirdi. Durumu polis ekiplerine bildiren Tuncer, yaklaşık 2 aydır bulunamayan hırsızların bulunması ve mağduriyetinin giderilmesi için yardım istedi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Mağdur olduğunu ve yardım beklediğini aktaran İbrahim Tuncer, "Bayramın birinci günüydü. Cebimde 18 bin 520 lira para vardı. Çocukların çekmecesinde de 2 adet küpe vardı. Bayramın ikinci gününde eve geldiğimizde gardırobun dağıldığını gördük. Bizler durumu emniyet birimlerine bildirdik. Ekipler parmak izleri aldı. Yaklaşık 2 aydır bekliyoruz. İki kadının içeri girdiğini, parayı alıp bölüştüklerini ilettik. Olayın görüntülerini güvenlik kameralarında tespit ettik. Benim ricam, emniyet ekiplerinin paraları bulup bana teslim etmeleridir. İhtiyaç sahibiyim. Çek almıştım, borçlarım var. Hırsızlar herhalde kapıyı kimlikle açmışlar. Hırsızlar yaklaşık 20 dakika falan evin içinde kalmışlar. O günde binada kimse yoktu. Allah rızası için emniyet ekiplerinden hırsızları ve paramı bulmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, Tuncer'e ait eve iki kadının girdiği yaklaşık 20 dakika içerde kaldıktan sonra binadan çıkarak uzaklaştığı görülüyor.