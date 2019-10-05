Parasına haciz konulunca banka veznesinden 10 bin tl alıp kaçmaya çalıştı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi

Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasınının milyonluk sorusu belli oldu