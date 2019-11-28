Son Dakika Haberleri: Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Son Dakika Güncel Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

6 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sattığı 20 ton patatesin parasını alamayan kişi, borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı, System.String[]

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sattığı 20 ton patatesin parasını alamayan kişi, borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Mescit Mahallesi'nde yaşayan C.F, 2 gün önce Y.K'dan 20 ton patates aldı.

Y.K, söz vermesine rağmen patateslerin parasını ödemeyen borçlusunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hakaret etti.

Polis, C.F'nin şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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