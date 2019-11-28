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Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
6 saat önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sattığı 20 ton patatesin parasını alamayan kişi, borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sattığı 20 ton patatesin parasını alamayan kişi, borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Mescit Mahallesi'nde yaşayan C.F, 2 gün önce Y.K'dan 20 ton patates aldı.
Y.K, söz vermesine rağmen patateslerin parasını ödemeyen borçlusunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hakaret etti.
Polis, C.F'nin şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.
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