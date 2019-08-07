Son Dakika Haberleri: Parasını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı
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Parasını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı

2 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı.

Parasını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı. Restoranda hasar oluşurken, kundaklayan çalışan gözaltına alındı.
Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı restorandan parasını alamadığı gerekçesiyle önce iş yerinin camlarını kırdı daha sonra yanında getirdiği bidondaki benzini dökerek ateşe verdi. O saatlerde kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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Atatürk Caddesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:57 Kaynak: DHA
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