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Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

8 saat önce

Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, spor kompleksi inşaatında çalışan işçi Ercan T. (40), müteahhit firmadan parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, spor kompleksi inşaatında çalışan işçi Ercan T. (40), müteahhit firmadan parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin 2,5 saat sonunda ikna ettiği Ercan T. çatıdan indirildi.
Olay, öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaptırılan spor kompleksinin inşaatında meydana geldi. Müteahhit firmaya bağlı olarak spor kompleksi inşaatında işçi olan Ercan T., müteahhitten parasını alamadığını iddia etti. Tesisin çelik konstrüksiyondan yapılan çatısına çıkan Ercan T., intihara kalkıştı. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan ve 2,5 saat süren ikna çabasının ardından Ercan T. intihardan vazgeçirildi. Ercan T. çatıdan inerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı
Polis, Gebze, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:24 Kaynak: DHA
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