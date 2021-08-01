Parasını alamayan Alman müteahhit iş makinası ile binaya saldırdı - Son Dakika

- Parasını alamayan Alman müteahhit iş makinası ile binaya saldırdı

BERLİN - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde parasını alamayan Alman müteahhit iş makinası ile inşasında görev aldığı binayı yıkmaya çalıştı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan ve İsviçre sınırında yer alan Blumberg kentinde parasını alamayan 47 yaşındaki Alman müteahhit, iş makinası ile inşasında görev aldığı binayı yıkmaya çalıştı. Alman basınında yer alan haberlerde, olayın 28 Temmuz'da yaşandığı belirtilirken, müteahhidin işverenden 60 bin Euro alacağını tahsil edemediği ve borçlarını ödeyemeyince öfke ile bu yola başvurduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, öfkeli adamın olay yerinden kaçtığı ve ardından polise teslim olduğu belirtildi.

Öfkeli adamın iş makinalı saldırısının ardından binada yapılan incelemede, birçok dairede hasar meydana geldiği ve zararın 500 bin Euro olduğu ifade edildi. İncelemede, sadece binanın dış cephesinin zarar görmediği, garajların da zarar gördüğü belirtilirken, çatılarda bulunan gaz tüplerinin ise zarar görüp görmediği bilinmediği için olası bir patlamaya karşı binanın çevresinde geniş bir alanda güvenlik çemberi oluşturulduğu aktarıldı.

Konstanz polis merkezinden Jörg-Dieter Kluge yaptığı açıklamada "Adam yeni binanın inşasına dahil olmuş. İnşaatta eksiklikler olduğu gerekçesiyle parası ödenmemiş ve şimdi bu yüzden borçlarını ödeyemez hale gelmiş" dedi.

Öfkeli müteahhidin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, müteahhidin binaya saldırdığı sırada sarhoş olmadığı açıklandı.