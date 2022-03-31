Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Serkan Sönmez, 8 yılın sonunda işine son verilince belediyeye karşı tazminat davası açtı ve 60 bin TL tazminat hakkı kazandı. Parası ödenmeyen Sönmez'in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Sönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL'nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.

KIRŞEHİR BELEDİYE'SİNDEN YANIT

Konuyla ilgili Kırşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Yapılan basın açıklamasında Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bildiği üzere, bazı basın organlarında Makam Aracı haczedildi şeklinde sunulan organizasyonun nasıl hazırlandığını değerli kamuoyumuzun bilmesini istiyoruz.

İşe gelmediği için tutanak tutularak iş akdi fesh edilen şahsın açtığı davayı kesinleşmiş bir kararmış gibi davranıp hizmet aracımızı icra yoluyla hacze kalkışmak hukuka ve yasaya aykırı bir davranıştır.

"MAKAM ARACI DEĞİL, HİZMET ARACI"

Kesinleşmemiş bir karar için makamların kesinleşmiş gibi işlem yapması da bu işin nasıl organize bir iş olduğunu göstermektedir. Kesinleşmemiş bir karar sonrası belediyemiz bir ödeme yapsa ödeyen şahıslara zimmet çıkacaktır. Ayrıca, söz konusu araç makam aracı değil, hizmet aracıdır. 40 BE 002 plakalı 2016 Volkwagen Passat Model araç Belediye kayıtlarımızda da Hizmet Araçları sınıfında kayıtlı bulunmaktadır.

5393 sayılı yasanın 15. maddesi uyarınca? Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirlerinin, şartlı bağışlarının ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği kanunlarla sabittir.

"BU TÜR ORGANİZASYONLARA HİÇ GEREK YOK"

Bu durumdaki bir hizmet aracı haczedilemez ve de bağlanamaz. Oysaki bu tür organizasyonlara hiç gerek yoktur; parasını almak isteyen kişi Belediye hesaplarımızda 100 katı bulunan para hesaplarından parasını alabilir. Buradaki amaç ve organizasyon Kırşehir Belediyemizi ve hem yerelde hem de ulusalda adından söz ettiren çalışmalarımızın üstünü örtmeye çalışmak ve yıpratmaktır. Biz, bu tür organizasyonlara alet olan kamu kurumlarını da kınıyorum.

Cumhur İttifakına bağlı siyasi parti il başkanlarının bilgi sahibi olmadan fikir yürüterek görüş beyan etmeleri ve sözde basının da kendilerine mikrofon tutması da üzerinde durulması gereken bir durumdur. Her mikrofon mikrofon değildir; bazısı yılandır, bazısı çıyandır. Yani, yeri gelir sizleri de sokar. Bu ve benzeri durumlardan nemalanmaya çalışan basın, kendi tükenmişliğini de kamuoyu önünde tescillemiştir.

"TEHDİT VE ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Şu bilinmelidir ki bu çıkar ve rant çevrelerine, bu tür tehdit ve şantajcılara bugüne kadar boyun eğmedik; bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.

Yakınları Belediyede çalışıp kendileri İcra Kurumunda çalışanlar, Kırşehir halkının hizmet kurumu olan Belediyeyi sıkıştırmaya çalışıyorlarsa kimse kusura bakmasın; çakallara, hırsızlara, yolsuzlara bu şehri ve ülkeyi bırakmayacağız."