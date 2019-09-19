Son Dakika Haberleri: Parasını alamayınca çatıya çıktı
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Parasını alamayınca çatıya çıktı

1 saat önce

Antalya'da yaptığı iş karşılığında parasını alamayan kişi çatıda intihar girişiminde bulundu.

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Antalya'da yaptığı iş karşılığında parasını alamayan kişi çatıda intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sırasında Kepez İlçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Döşemealtı ilçesinde inşaat işi ile uğraşan bir taşeron firma sahibi M.A, iddiaya göre 150 bin TL'lik alacağını tahsil alamadığı gerekçesiyle bunalıma girdi. Cadde üzerindeki 6 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdan ayaklarını sarkıtan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı zemine şişme branda açıldı. Polis ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından M.A'yı ikna etti. Kalabalık ise çatıdaki M.A'yı meraklı gözlerle izledi. Çatıdan indirilen M.A, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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