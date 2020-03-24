Parasını alamayınca eski işverenini bacağından vurdu - Son Dakika
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Parasını alamayınca eski işverenini bacağından vurdu

32 dakika önce

Parasını alamayınca eski işverenini bacağından vurdu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs patronunu bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Parasını alamayınca eski işverenini bacağından vurdu

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs patronunu bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edilen bilgiye göre, Anadolu mahallesinde teksil binasının önünde patronuyla tartışan O.B.(28), silahıyla Murat.C.bacağından vurdu. Yaralamadan sonra başında bekleyerek konuşan O.B. olay yerine vatandaşların gelmesiyle yavaşça yürüyerek uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat.C., Şevket Yılmaz Araştırma hastahanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken çakan O.B., yakalama çalışmaları başlatıldı.

Parasını alamayınca eski işverenini bacağından vurdu

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:08 Kaynak: İHA

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