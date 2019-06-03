Son Dakika Haberleri: Parasını alamayınca intihara kalkıştı
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Parasını alamayınca intihara kalkıştı

36 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçisi Fatih Ç., çalıştığı inşaatta müteahhitten parasını alamadığını öne sürerek 3 katlı binanın terasından atlamak istedi.

Parasını alamayınca intihara kalkıştı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçisi Fatih Ç., çalıştığı inşaatta müteahhitten parasını alamadığını öne sürerek 3 katlı binanın terasından atlamak istedi. İkna edilen Fatih Ç., hastaneye kaldırıldı. 
Olay, akşam saatlerinde Abdülhamid Han Mahallesi' nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Ç., müteahhitten alacağı 5 bin lirayı alamayınca bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cebinde ekmek alacak parası dahi olmadığını belirten Fatih Ç.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçirdi. Çatıdan indirilen Fatih Ç., olay yerinde bekletilen ambulansa alındı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
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