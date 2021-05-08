Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu - Son Dakika

Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu

08.05.2021 17:35

Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu "Benim çocuğumun rızkı, gittim aldım ellerinden" "Yalnız olduğum için yaptılar, ben onlardan ne korkacağım, boyunlarını bükerim" Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde markette çalıştığı sırada el çabukluğuyla parasını çalan hırsızları yakalayan...

Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu

"Benim çocuğumun rızkı, gittim aldım ellerinden"

"Yalnız olduğum için yaptılar, ben onlardan ne korkacağım, boyunlarını bükerim"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde markette çalıştığı sırada el çabukluğuyla parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın, "Yazık, günah değil mi? Benim çoluk çocuğumun rızkı. Gittim ellerinden aldım. Ben onlardan korkmam" dedi.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete alıveriş yapmak için giren birisi hamile 2 kadın, el çabukluğuyla market sahibi Meral Alataş'ın 200 lirasını çaldı. Daha sonra ise şahıslar marketten çıkıp, olay yerinden uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden yaşlı kadın, marketten çıkarak hırsızların peşine düştü. Bir süre takibi sürdüren kadın, şüphelileri Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede alışveriş yaparken yakaladı. Market sahibi kadın hırsızların yakasına yapışınca, şüpheliler ile yaşlı kadın arasında arbede yaşandı. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların da gelmesi üzerine hırsızların olay yerinden kaçmasına müsaade edilmedi Olay yerine gelen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından polis otosuna götürülene kadar dil döken F.M. ile A.M. isimli 2 hırsız, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Market sahibi Meral Alataş ise emniyete giderek 2 şüpheliden de şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başattı.

"Kapıdan çıktıktan sonra baktım, benim param da yok"

Öte yandan hırsızları yakalayarak polise teslim eden Alataş, başından geçen olayı anlattı. Alataş, "Geldi, sigara istedi. Ben de verdim. Parasının üstünü verecektim. Kadın, 'Almayacağım' deyince, ben de onun parasını uzattım. O sırada benim paramı da elimden almış. Kapıdan çıktıktan sonra baktım, benim param da yok. Sesimi çıkartmadım, takip ettim. Sonra bir eczaneye girdiler. Orada yakaladım. Orada paramı aldım. 35 liram kaldı ama o da önemli değil. Ben olay sırasında dükkanda yalnızdım. Eşim camiye gitmişti o sırada" dedi.

"Benim çoluk çocuğumun rızk, gittim ellerinden aldım"

Çalınan parasını 1 haftada kazanamadığını söyleyen Alataş, "Yazık, günah değil mi? Benim çoluk çocuğumun rızkı. Gittim ellerinden aldım. Ben onlardan korkmam. Yalnız olduğum için yaptılar. Ben onlardan ne korkacağım, boyunlarını bükerim. Onlar beni oyaladılar. İlla ki bir dükkana girer diye düşündüm. Paramı aldım. Zaten sabıkalılarmış. Polisler gözaltına aldılar. Elindeki tüm parayı bana vermeye çalışıp, 'hepsini al, yeter ki şikayetçi olma' dediler. Ben kabul etmedim. Onların paralarını ne yapacağım" diye konuştu.

Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu
Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu

Çayırova, Kocaeli, Market, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parasını çalan hırsızları yakalayan yaşlı kadın konuştu - Son Dakika


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