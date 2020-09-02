Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı - Son Dakika

Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı

Bursa'da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istediler.

Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı, System.String[]

Bursa'da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istediler. Bütün işlemleri yaparak parayı da ödediğini iddia eden vatandaş, "Ödememi yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar" dedi.

Bursa'da ikamet eden Ferhat Yıldız isimli kişi, bir süre sıfır otomobil almak için para biriktirdi. Gerekli parayı topladıktan sonra sıfır otomobil almak için bayiye giden Yıldız, gerekli işlemleri yaptı. Toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25'inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28'inde bütün ödemeyi yapmış oldu. Arabayı almak için işlemleri yapıp aracına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sıfır otomobillerin ÖTV oranları değişti. Ödemeyi yaptığı için bu ÖTV değişikliğinin kendisini etkilemeyeceğini düşünen Yıldız, üç gün sonra aracını alacağı hayaliyle gittiği bayide şok yaşadı. İddiaya göre, ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yaptığı araç için 55 bin lira daha ücret istendi. Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız, şikayetçi olacağını belirtti. Şu anda aracını alamayan ve çektiği kredi ile ortada kalan Yıldız, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

"CUMA GÜNÜ PARANIN TAMAMINI ÖDEDİK"

ÖTV zammından önce işlemlerin yapıldığını, ancak ÖTV zammını gerekçe göstererek tekrar para istendiğini iddia eden Ferhat Yıldız, "Ayın 25'i geçtiğimiz Salı günü aracı almak için bayiye geldik. Bayinin içerisindeki bir özel bankadan faizsiz 12 ay kredi kullanarak 60 bin lira çektik. Daha sonra Cuma günü paranın tamamını ödedik. Pazartesi günü ise, içerideki arkadaşlar, ÖTV'ye zam geldi, biz bu fiyata araba veremeyiz diyerek 55 bin lira daha para istediler. Sabah saatlerinde biraz görüştük. Daha sonra akşam saatlerinde aradılar ve ÖTV farkının 30 binini biz verelim, siz de 20 bin lira verin diye teklif ettiler. Biz de ihtar çektik. Çıkmamış bir kanundan fark istiyorlar. Ödememi 28'inde yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar. Gerekli hukuki işlemlere başladım zaten ihtarname de çektim. İnsanların bu kadar sömürülmesi doğru bir şey değil" diye konuştu.

Çektiği kredinin taksidinin yaklaştığını, ancak ortada bir araba olmadığını belirten Yıldız, "55 bin lirayı alıp ceplerine koyacaklar. Arabayı bize 276 bine sattılar, ben arabayı almadığım zaman başkasına 55 bin liraya satacaklar. Ayın 25'inde çektiğim kredi ile birlikte arabanın tüm ödemesini yaptım. Şu an 6 gün geçti, ayın 25'inde kredinin ilk taksidini ödeyeceğim, ancak ortada bir araba yok. Boşuna kredi çekmiş gibi oldum" dedi.

Öte yandan, kendilerine telefonla ulaştığımız bayi yetkilileri, bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söylediler.

(İHA)

Ferhat Yıldız, Araba, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı - Son Dakika

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