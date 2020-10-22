Parasını ödediği otelde rezervasyonu çıkmayınca, faiziyle geri aldı - Son Dakika

Parasını ödediği otelde rezervasyonu çıkmayınca, faiziyle geri aldı

22.10.2020 12:45
Parasını ödediği otelde rezervasyonu çıkmayınca, faiziyle geri aldı, System.String[]

Tatil için bir firmayla anlaşan ve parasını ödemesine rağmen gittiği otelde ismine rezervasyon yapılmadığını öğrenen bir kişi, firmadan şikayetçi olarak verdiği paranın fazlasını geri aldı.

Tatil için bir firmayla anlaşan ve parasını ödemesine rağmen gittiği otelde ismine rezervasyon yapılmadığını öğrenen bir kişi, firmadan şikayetçi olarak verdiği paranın fazlasını geri aldı.

İstanbul Bağcılar'da yaşayan bir vatandaş, tatil yapabilmek için bir firmayla anlaştı. Firmaya parayı peşin olarak ödeyen şahıs, daha sonra rezervasyon yaptırdığı otele gitti. Otelde ismine rezervasyon yapılmadığını öğrenen vatandaş, şaşkına döndü. Parasının iadesini isteyen şahıs, iadeyi alamayınca bir şok daha yaşadı. Bu durum sonrasında mağdur olan şahıs, Bağcılar İlçe Tüketici Hakem Heyetine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine firmayla ilgili inceleme başlatıldı. Firma bu kapsamda, para iadesinin yapılmama sebebi olarak 'İade-Bekleme süresi bitti' şeklinde açıklama yaptı. Bağcılar İlçe Tüketici Hakem Heyeti ise, yapılan inceleme sonrasında vatandaşı haklı bularak, parasının faiziyle iade edilmesi kararını verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşın avukatı Buket Nurşah Tekışık, "Burada konu aslında ayıplı hizmettir. ayıplı maldan/hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden ya da hizmetin ifa edilmesinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir" dedi.

Tekışık, "Hizmetin ayıplı olduğunun anlaşılması karşısında tüketici; Sözleşmeden dönme (ürünü iade ederek bedelini isteme), ayıp oranında bedelden indirim isteme, ayıplı malın ya da hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımını isteme, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini ya da hizmetin yeniden görülmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Başvuru, tüketicinin yerleşim yeri ya da mal ve hizmetin satın alındığı yer tüketici hakem heyetine yapılır. Görevli tüketici hakem heyeti ise uyuşmazlığın değerine göre belirlenir. Şöyle ki başvuru, uyuşmazlığın değeri; 4 bin 570 liranın altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine, 4 bin 570 lira ile 6 bin 860 lira arasında ise Büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki tüketicilerin 4bin 570 lira ile 6 bin 860 lira arasındaki başvuruları için İl Tüketici Hakem Heyetine, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 liranın altındaki başvuruları için İl Tüketici Hakem Heyetine, uyuşmazlığın değeri 6 bin 860 liranın üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine yapılır" diye konuştu.

Tüketici hakem heyetine sözlü başvuruların kabul edilmediğini dile getiren Tekışık, "Dilekçe doldurulmak suretiyle yazılı olarak yapılır. Söz konusu dilekçenin tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini, varsa unvanlarını, iletişim bilgilerini, uyuşmazlık konusunu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini içermesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Tüketici hakem heyetine başvuru yapılırken dilekçenin ekinde ayıplı mal veya hizmete ilişkin fatura, fiş, sözleşme, fotoğraf, video ve benzeri evrakların da delil olarak sunulması gerekmektedir. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Parasını ödediği otelde rezervasyonu çıkmayınca, faiziyle geri aldı

Bağcılar, Vatandaş, İstanbul, Hakem, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parasını ödediği otelde rezervasyonu çıkmayınca, faiziyle geri aldı - Son Dakika

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