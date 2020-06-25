Parasını ödemediği iddiasıyla aracını sattığı kişiyi vurdu - Son Dakika

Parasını ödemediği iddiasıyla aracını sattığı kişiyi vurdu

KARAMAN'da Muhammet A., iddiaya göre mayıs ayında 120 bin liraya sattığı aracın senedinin günü geçtiği ve parasını ödemediği iddiasıyla Süleyman Samet A.'yı sağ bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı.

KARAMAN'da Muhammet A., iddiaya göre mayıs ayında 120 bin liraya sattığı aracın senedinin günü geçtiği ve parasını ödemediği iddiasıyla Süleyman Samet A.'yı sağ bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Samet A. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Muhammet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı

Olay, bugün 21.30 sıralarında Larende Mahallesi yediemin otoparkı önünde meydana geldi. Muhammet A., iddiaya göre mayıs ayında 120 bin liraya sattığı aracının senedinin ödeme tarihinin 1 gün geçmesine rağmen parasını alamadığı gerekçesiyle Süleyman Samet A.'yı telefonla aradı. Telefonla tartışan ikili otopark önünde buluştu. Tartışmanın burada da devam etmesi üzerine Muhammet A., tabancayla Süleyman Samet A.'nın üzerine ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Süleyman Samet A. kanlar içinde yere yığıldı. Muhammet A. da hızla olay yerinden kaçtı. Süleyman Samet A. da ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:12 Kaynak: DHA

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