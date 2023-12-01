Seçil Erzan'ı döverek 'Fatih Terim Fonu'ndan parasını aldığı konuşulan Semih Kaya, suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin günler konuştuğu fon vurgununun en dikkat çeken isimlerinden olan eski futbolcu Semih Kaya, hakkındaki iddialara gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında cevap verdi. Erzan'a şiddet uygulayarak parasını geri aldığı iddiasını yalanlayan Kaya, kendisinin nasıl fona çekildiğini de anlattı.

"ŞİDDET UYGULAMADIM ELİMDE KANITLAR VAR"

Seçil Erzan'ı darbettiği iddiasını yalanlayan Kaya, "Benim bir eşim var. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben eşim olmadan hiçbir yere gitmem. Hele ki o biri hanımefendiyse yalnız başıma gitmemeye çalışırım. Öyle bir şey yok. Ben neden şiddet uygulayayım? Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Kanıtlarım var elimde. Beni kadına şiddetle itham etmesinler, ben böyle bir şey yapmadım çünkü." ifadesini kullandı.

"BU YAZIŞMALAR PARASINI ALAMADIĞININ DA DÖVMEDİĞİNİN DE İSPATI"

Semih Kaya'nın avukatı Ahmet Kurutluoğlu ise Kaya ile Erzan arasındaki WhatsApp konuşmasını gösterirken, "Sözde döven insana ablacım diye hitap ediyor. Bu parasını almadığının da dövmediğinin de ispatı. Bundan daha önemli bir belgenin olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Whatsapp yazışmaları şöyle: Seçil Erzan: Ablacım! Biliyorum bekliyorsun ben de almak için bekliyorum. İnan pazartesiye kalmayacak Fırat'a da söz verdim. Semih Kaya: Benimle dalga geçmeyin. Ya bugün görüşürüz ya bugün.

"FATİH TERİM FONU GİBİ BİR ŞEY KESİNLİKLE SÖYLEMEDİ"

Nevşin Mengü'nün Semih Kaya'ya yönelttiği sorular ve cevaplar:

Seçil Erzan'la ilk nerede ve nasıl tanıştınız?

"2011 yılında Galatasaray A Takımı'nda oynamaya başladığımda benim Denizbank'ta adıma hesap açıldı. Elde ettiğim paralar kulüp tarafından DenizBank'ın Florya şubesine yatmaya başladı, her oyuncunun olduğu gibi. Bu şekilde tanışmam gerçekleşti kendisiyle."

Paranızı bankacılar mı yönetiyor?

"Ben aslında bankacıya değil bankaya güveniyorum. Belirli sözleşmelerle paramın değerleneceğini söylediği için ben bankaya güveniyorum. Benim güvendiğim kişi Seçil Erzan değil, bankadır."

Seçil Erzan sizi nasıl ikna etti?

"Ben paramı TL'ye çevirip KKM'ye koymuştum. Bu işlemden 15 gün sonra da Seçil Erzan kendi odasında bana bundan daha iyi getirili bir fon olduğunu söyledi. Bu fonun resmi olduğunu kanıtlar şekilde bana belge sundu. Bankanın özel müşterilerine yasal olarak sunduğunu söyledi. 'Fatih Terim Fonu' gibi bir şey kesinlikle söylemedi."

Seçil Hanımın evine gittiniz mi?

Evet gittim. Bana bir fotoğraf attı. Fondan para geldiğini söyledi. Meğersem kurguymuş. Ben de normal olarak gittim oraya. Zararım var çünkü, bir şekilde ana paramı tamamlamam gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam annesi vardı evin içerisinde. Annesinin yardımcısı vardı. Kendisi de beni kapının önünde karşıladı. İçeri girmedik, orada konuştuk. O annesine yardımcılık yapan şahıs da bunu teyit edebilir. Ne olduğunu sordum, konuştuk. Beni oraya yem gibi çağırdı. Gittim ben de, para alacağımı düşündüm. Hiçbir şey alamadan geri döndüm. Saat akşam 20.30 civarıydı. Sistemden para çıkamadığını söyledi. 20 dakika falan konuştuk. Bütün kamera kayıtlarını oradaki incelesinler. Görevli bir güvenlik memuru vardı orada ona da sorabilirler. Benden sonra oraya giden birileri var, ben bunu biliyorum. Araştırsınlar, ben söylemek istemiyorum. Resmi kayıtlarda her şey ortaya çıkacaktır.

SEÇİL ERZAN "GPS CİHAZINI BELALIM ÇANTANIN İÇİNE KOYDURTTU" DEMİŞ

Fona katılan bir iş insanına ait içinde GPS bulunan para dolu çantanın kendisine gelmesi sonrası gelişen olaylarla ilgili olarak ise Kaya şunları anlattı:

"Seçil hanım bana o tarihte bir laptop çantası verdi odasında. Ben de verdiği çantayı aşağıya vezneye götürüp içindeki parayı kendi hesabıma yatırdım. Ben bu parayı fondan kazandığım para olarak biliyorum. Çantada 200 bin dolardan fazla zaten sığmazdı. İçinde 2.5 milyon dolar olduğunu söylüyorlar. Bunun görüntüleri var, dekontu var. Sonra Bodrum'a gittim. Dönerken çantada GPS cihazı olduğunu fark ediyorum. Gece Seçil Erzan'la konuştum. Ne olduğunu sordum. GPS cihazını önce kabul etmedi, ben internetten araştırdıktan sonra görüntüsünü attım. Sonra bana 'Bu benim eski sevgilim, belalım. Beni sürekli takip ediyor. Büyük ihtimal ondan aldığım çantanın içine bunu koydurttu." dedi. Ben kanıt istedim, tedirgin olup korktum. Eşimle birlikte yalnız yaşıyordum. İnandırmak için Atilla beyin numarasını attı bana. Bendeki de saçmalık; kim diye, doğru mu diye arayıp öğrenmek istedim. Atilla bey de bana kendi çantası olduğunu, Seçil Erzan'ın odasında kaldığını söyledi. Unuttuğundan dolayı orada kaldığını gelip alacağını söyledi."