Paraşüt ipleriyle aksesuar ve hediyelik eşya üretiyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Yüksek Lisans öğrencisi Erdoğan Özdil, pandemi sürecini fırsata dönüştürerek, paraşüt ipleri ve diğer malzemelerle hediyelik eşya üretiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Türk Dili alanında yüksek lisans yapan Özdil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemi fırsata dönüştürdü.

İnternetten izlediği videolarla deneme yapan Özdil, paraşüt ipi ve başka malzemelerle bileklik, saat kordonu, anahtarlık, yaka kartı, boyun askısı ve maske tutacağı gibi ürünler yaptı.

Ürettiği eşyaları sosyal medya üzerinden satışa sunan Özdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu eşyaların yapımını internetten görüp denediğini ve elinin bu işe yatkın olduğu için örme tezgahı satın aldığını söyledi.

El işlerine meraklı olduğunu için bu işe başladığını belirten Özdil, "Sipariş almaya yakın çevremden başladım. Daha sonra tüm Türkiye'den siparişler gelmeye başladı. Yapılan modellere bakıp değerlendiriyorlar. İstedikleri modelleri bilek ölçülerine göre hazırlıyorum. Bu süreçte siparişlerimiz de arttı. İsteyen herkese bu ürünleri sunuyoruz. Kimi model yarım saate yapılabiliyor, kimi model ise iki üç saat sürüyor."