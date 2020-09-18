Paraşüt pilotu havada yatak keyfi yaptı - Son Dakika

Paraşüt pilotu havada yatak keyfi yaptı

DAHA önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde koltukla uçan paraşüt pilotu Hasan Kaval (28), bu kez Antalya'nın Alanya ilçesinde yatakla uçtu.

Paraşüt pilotu havada yatak keyfi yaptı, System.String[]

DAHA önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde koltukla uçan paraşüt pilotu Hasan Kaval (28), bu kez Antalya'nın Alanya ilçesinde yatakla uçtu. Paraşütüne bağladığı yatakla Yassı Tepe bölgesinde uçuş yapan Kaval, yüzlerce metre yüksekte bir süre gözlerini kapatıp yatak keyfi yaptı.

Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan Yassı Tepe bölgesinde yamaç paraşütü yapan yerli yabancı birçok turist, adrenalin dolu anlar yaşıyor. Alanya'nın manzarasını kuşbakışı görme fırsatı bulan yüzlerce kişi, ilçeyi bambaşka bir açıdan izleme fırsatı yakalıyor.

Bu bölgede uzun yıllardır uçuş yapan paraşüt pilotu Ergün Ulu ve ekibi, bu kez Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) da desteğiyle bir ilke imza attı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotluğu yapan Hasan Kaval'ın yatakla uçma projesine destek olan meslektaşı Ulu ve ALTAV yönetimi, Alanya'nın tanıtımı için farklı bir etkinliğe imza attı. Daha önce Fethiye'de koltuk ve televizyonla uçarak binlerce metre yükseklikte televizyon seyreden Kaval, bu kez Alanya'da yatakla uçarak, havada keyif yaptı. Yaklaşık 800 metre yükseklikten çok rahat bir uçuş gerçekleştiren Kaval'a, ALTAV yönetim kurulu üyesi Elvan Güneş uçuş sonrası plaket vererek teşekkür etti.'YAMAÇ PARAŞÜTÜ GÜVENLİ BİR SPOR'Daha önce birçok farklı proje gerçekleştirdiğini ve yamaç paraşütünün tehlikeli bir spor olmadığını anlatmaya çalıştığını belirten Kaval, " Ölüdeniz'de yaptığım birkaç projem vardı. Daha sonra Alanya'da yapmak istedim, çünkü 10 yıl önce burada uçmuştum. Tekrar bir projem olsun ve Alanya'da olsun istedim. Turizme biraz katkım olduysa ne mutlu bana. Yamaç paraşütü tehlikeli bir spor değil. Bunu tehlikeli yapan insanlar. Bilinçsiz, tecrübesiz uçuşlar, yetersiz pilotaj ve eğitim. Yamaç paraşütünün güvenli bir spor olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Ayrıca turizme katkı ve yeni şeyler yapmak istiyorum. Çünkü dünyada sürekli yeni şeyler yapılıyor, biz neden yapmayalım" diye konuştu.'EVDEKİ RAHATLIĞI GÖKYÜZÜNE TAŞIYORUM'Alanya'nın atmosferini de değerlendiren Kaval, "Alanya'nın atmosferi çok güzeldi. 10 yıl aradan sonra burada uçtum, biraz heyecanlıydım ama uçuşlar aslında benim için çok heyecan yaratmıyor. Çünkü orası benim gökyüzüm, evim gibi hissediyorum ve evinizdeki rahatlığı gökyüzüne taşıyorum" diye konuştu.Uçuş sonrası Kaval'a teşekkür plaketi veren ALTAV yönetim kurulu üyesi Elvan Güneş, bu tarz ilginç ve Alanya'nın tanıtımı için önemli projeleri her zaman desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Alanya Turizm Tanıtma Vakfı olarak doğru ve güzel projelerin her daim yanındayız. Hasan beyi zaten takip ediyorduk. Özellikle koltukla uçuşu dünyada çok ses getirdi, milyonlara ulaştı. Alanya'da da böyle bir proje, hem turizm hem bölgemiz açısından çok ses getirecekti. Bugün de yatakla uçtu, buna şahit olduk. Kendisi indiğinde çok keyifliydi, biz de keyifle izledik."


Antalya, Fethiye, Alanya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Paraşüt pilotu havada yatak keyfi yaptı - Son Dakika

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