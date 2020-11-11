Paraşüt Shopside'ı satın aldı

KOBİ'leri e-fatura ile tanıştıran ilk online ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret altyapı ve entegrasyon hizmeti sunan Shopside'ı satın aldığını duyurdu.

2013 yılında bir start-up olarak yola çıkan Paraşüt, ilk satın almasını gerçekleştirdi. Türkiye'deki bütün pazaryerleri ve Opencart, Shopify, WooCommerce gibi en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile entegrasyon sunan Shopside'ı satın alan şirket, pandemi döneminin yükselen değeri olan e-ticaret alanına yatırım yaparak kullanıcılarına artık; e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunacağını duyurdu.

"e-Ticaret yapan KOBİ'lerimiz finansal süreçlerini çok daha hızlı yönetecekler"

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean Yu, "Kriz dönemleri tehditler içerdiği gibi dikkatle bakmasını bilen şirketler için önemli fırsatlar da barındırıyor. Türkiye'nin önde gelen girişimlerinden biri olarak, piyasalarda Koronavirüs etkisinin çok güçlü şekilde hissedildiği bir dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalarımıza finansal süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir biçimde yönetmelerini sağlayacak altyapıyı sunmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL