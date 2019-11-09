Son Dakika Haberleri: Paraşüt'ten KOBİ'lere destek 'e-Mikro altyapı'
Son Dakika Ekonomi Paraşüt'ten KOBİ'lere destek 'e-Mikro altyapı'

Paraşüt'ten KOBİ'lere destek 'e-Mikro altyapı'

6 saat önce

Online ön muhasebe programı Paraşüt, e-dönüşüm hizmetlerini sektörün önemli entegratörlerinden e-Mikro'nun altyapısı ile sunacağını duyurdu.

Paraşüt'ten KOBİ'lere destek 'e-Mikro altyapı', System.String[]

Online ön muhasebe programı Paraşüt, e-dönüşüm hizmetlerini sektörün önemli entegratörlerinden e-Mikro'nun altyapısı ile sunacağını duyurdu.


Geçtiğimiz Mayıs ayında Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında buluşan online ön muhasebe programı Paraşüt; yeni dönemde e-dönüşüm hizmetlerini sektörün önemli entegratörlerinden e-Mikro'nun altyapısı ile sunacağını açıkladı. Program; e-Mikro'nun dijital dönüşüm alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde kullanıcılarına uçtan uca teknoloji çözümleri sağlayacak. Böylece KOBİ'lerin bütünsel bir bakış açısıyla profesyonelce yönetilmesi gereken dijitalleşme süreçlerine destek olunacak.


Sean X Yu: "Dijitalleşme uzmanlık gerektiren ve meşakkatli bir süreç"


Dijital dönüşüm için doğru teknolojik altyapıyı oluşturmanın uzmanlık gerektiren, meşakkatli ve zaman isteyen bir süreç olduğunu vurgulayan Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, Paraşüt ve e-Mikro olarak sundukları ürün ve hizmetlerle bu yolda KOBİ'lerin yanlarında olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında bir araya gelerek, onların sahip oldukları tecrübe ve bilgiyi, ön muhasebedeki uzmanlığımızla harmanladık. Türkiye'de e-dönüşümün en önemli isimlerinden olan e-Mikro ile yaptığımız işbirliği sayesinde KOBİ'lere, dijital dönüşümleri için yalnızca ön muhasebe hizmetlerini değil ihtiyaçları olan uzmanlığı ve tüm teknoloji çözümlerini bir arada sunuyoruz."


Alpaslan Tomuş: "Ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyoruz"


Dijital dönüşüm alanında sahip oldukları bilgi ve tecrübeleriyle bugüne dek her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere özel geliştirilen, kullanımı kolay, fonksiyonel ticari yazılım ve e-dönüşüm çözümleri sunduklarını belirten Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, "Kurumsal ticari yazılım ve servis alanında ülkemizin önemli şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım'ın hedefi, ülkemizde KOBİ'lerin zorlu yaşam koşullarında her zaman yanında duran, büyümelerini sağlayan, bir yol arkadaşı ve en çok tercih edilen çözüm olmak. Sunduğumuz çözümlerle hem işletmelerin sağlıklı büyümelerini sağlıyor hem de işletmelere değer katan akıllı ticari yazılımları geliştirerek ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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