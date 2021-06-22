Paraşüt tutkunları, Acıgöl'de uçuş yaptı - Son Dakika

Karapınar'daki Acıgöl, farklı illerden gelen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Yurdun çeşitli illerinden gelen 20 paraşüt tutkunu, Acıgöl bölgesinde keyifli uçuşlar gerçekleştirdi.

İniş yapılan zeminin uygun olması ve rüzgarın elverişli olmasını fırsat bilen adrenalin tutkunları, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkardı.

Acıgöl çevresinde bulunan vatandaşlar da uçuşları dikkatle izledi.

Profesyonel olarak yamaç paraşüt sporu ile uğraşan Mustafa Ulutaş, "Yamaç paraşütü tutkunu arkadaşlarla bir araya geldik. Karapınar, Karacada ve Göbektaşı bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdik. Burası bu spor için son derece uygun. Öğrencileri için güzel yer. İnişler için zemin harika. Tek eksiği yol, Acıgöl yanındaki Gödebektaş'ın yol eksikliği." dedi.

Pilot Esra Sarıaslan da Karapınar'ın uçuşlar için son derece uygun olduğunu belirterek, "Keyifli uçuşlar yaptık. İlkokul yaşlarında Fethiye'de yamaç paraşütü yapanları görmüştüm. O zaman bu sporu yapmaya karar vermiştim. Kadınların da bu sporu yapması gerekir. Çok farkı bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kafilenin en küçüğü olan 15 yaşındaki Mustafa Uğurlu da 3 yıldır gökyüzüne uçtuğunu kaydetti.