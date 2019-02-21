Son Dakika Haberleri: Paraşüt Tutkunları Mısır Piramitleri Manzarasına Karşı İniş Yaptı

Paraşüt Tutkunları Mısır Piramitleri Manzarasına Karşı İniş Yaptı

24 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin piramitleriyle meşhur şehri Giza'da düzenlenen Uluslararası Serbest Paraşüt Festivali'nde katılımcılar dünyanın en ilginç manzaralarından biri eşliğinde paraşüt sporunu yapma şansı buldu.

">
Mısır'ın başkenti Kahire'nin piramitleriyle meşhur şehri Giza'da düzenlenen Uluslararası Serbest Paraşüt Festivali'nde katılımcılar dünyanın en ilginç manzaralarından biri eşliğinde paraşüt sporunu yapma şansı buldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04 

Kahire, Mısır, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Farklı İmajıyla Şaşırttı Rusya, ABD'nin Askeri Müdahale Tehdidinde Bulunduğu Maduro'ya Sahip Çıktı

İngiltere'de Üç Milletvekili Brexit Sürecinin Kötü Yönetilmesi Sebebiyle İstifa Etti Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 01:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paraşüt Tutkunları Mısır Piramitleri Manzarasına Karşı İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]