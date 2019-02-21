Paraşüt Tutkunları Mısır Piramitleri Manzarasına Karşı İniş Yaptı
24 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin piramitleriyle meşhur şehri Giza'da düzenlenen Uluslararası Serbest Paraşüt Festivali'nde katılımcılar dünyanın en ilginç manzaralarından biri eşliğinde paraşüt sporunu yapma şansı buldu.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'nin piramitleriyle meşhur şehri Giza'da düzenlenen Uluslararası Serbest Paraşüt Festivali'nde katılımcılar dünyanın en ilginç manzaralarından biri eşliğinde paraşüt sporunu yapma şansı buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04
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